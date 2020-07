David Moyes: «A diferença entre mim e o Solskjaer é que ele está a ter tempo»

Na antevisão ao Manchester United-West Ham, agendado para esta quarta-feira, David Moyes, técnico dos hammers, lembrou a sua passagem pelos red devils. O técnico escocês foi o escolhido para suceder ao mítico Alex Ferguson na temporada 13/14, mas só conseguiu aguentar-se em Old Trafford uma época.





"É um clube maravilhoso, o maior do mundo, na minha opinião. É sempre especial lá voltar. O Ole [Solskjaer] teve um início difícil, mas a diferença entre ele e mim é que lhe estão a dar tempo. Ele está a trazer jogadores da Academia, algo que é identidade do Manchester United. Eles têm alguns bons jogadores formados no clube", analisou o escocês.David Moyes não foi além de um 7º lugar na Premier League na época ao serviço do Manchester United. Depois disso, rumou à Real Sociedad, Sunderland e West Ham, por duas vezes (17/18 e 19/20).