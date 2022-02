David Moyes assume ter tido interesse em Luis Díaz: «Falei com ele ao telefone»

O treinador do West Ham, David Moyes, assumiu que teve interesse em contratar Luis Díaz ao FC Porto mas que o negócio não teve pernas para andar face às verbas exigidas pelos dragões."É verdade. Falei com Luis Díaz ao telefone e estávamos bem longe para contratá-lo ao FC Porto. O meu entendimento é que o Liverpool iria contratá-lo no verão e eu tentaria em janeiro. Não sei se tentar contratá-lo em janeiro afetou a decisão do Liverpool, mas ele é um jogador muito bom", começou por explicar o técnico escocês dos hammers, que 'perdeu' o internacional colombiano para o West Ham por 55 milhões de euros Moyes deu mais pormenores sobre a abordagem inicial a Luis Díaz. "Houve um período em que pensei que estávamos sozinhos. Conversámos com o agente em Londres e fizemos tudo para acontecer. Depois, vieram outros clubes. O West Ham estava pronto para fazer ofertas pelos jogadores certos e, infelizmente, não conseguimos", reiterou o treinador do clube londrino.