David Moyes entrega frutas e legumes mas idosa não o reconhece: «Rapaz, fica com o troco»

Sem futebol, e numa fase em que o Mundo vive em isolamento social, David Moyes, treinador do West Ham, fez entregas de frutas e legumes no seu bairro.





O técnico, de 56 anos, recolheu a casa mal foi decretado o confinamento, em Lancashire, mas rapidamente percebeu que podia ajudar no combate ao coronavírus."Quando o problema do vírus surgiu, a loja de venda de frutas e legumes da minha vila estava à procura de motoristas para fazer entregas. Por isso, tornei-me num motorista que entrega frutas e legumes", contou, bem-disposto, o técnico à imprensa inglesa."Fiz entregas a todas as pessoas do nosso bairro. A minha mulher não estava comigo, estava sozinho. E tudo o que tinha de fazer era pegar na fruta e nos legumes, deixá-los à porta das pessoas, bater à porta e vir embora", contou."Pensava 'isto é ótimo'. Estava de facto a gostar. Deixava as caixas e voltava à loja para um novo carregamento. A maior parte das pessoas pagava online, mas um dia o rapaz da loja disse-me que havia gente que ainda não tinha pago. Perguntou-me se eu podia receber o dinheiro", acrescentou.Foi assim que Moyes recebeu a sua primeira gorjeta. "À primeira porta, entreguei a uma senhora idosa a conta no valor de 16,80 libras, ela deu-me uma nota de 20 e disse 'aqui tens rapaz, fica com o troco'. Aconteceu-me o mesmo depois com outra senhora..."Poucas pessoas o reconheceram. "Em cada casa batia à porta e fica à espera, ao longe, a ver se alguém recolhia a fruta. E aconteceu ouvir dizerem 'David Moyes?' Mas nunca fiquei à conversa com ninguém..."