David Silva vai ter uma estátua em frente ao Etihad

O futebolista espanhol David Silva vai ser homenageado pelo Manchester City com uma estátua no estádio Etihad e o nome num campo de treinos, em reconhecimento pelos 10 anos nos 'citizens', anunciou esta segunda-feira o clube inglês.

O médio, de 34 anos, que ao fim de uma década está de saída do Manchester City, participou em 436 jogos e ajudou a conquistar quatro títulos da Premier League, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças.

O presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, definiu David Silva como "um jogador transformador" e "um líder silencioso que agiu de forma discreta e inspirou todos ao seu redor, desde o jogador mais jovem da academia até seus companheiros de equipa nos últimos 10 anos".

"Ele [David Silva] deixou uma marca na equipa, neste clube, na sua história e até na Premier League. Ao fazer isso, ele foi fundamental para a bela filosofia do futebol que se vê hoje. Ele foi o começo disso", refere Khaldoon Al Mubarak.

A homenagem a David Silva surge após idêntico gesto anunciado em 2019 para o defesa central belga Vincent Kompany, atual treinador do Anderlecht, que também terá uma estátua em Etihad, em reconhecimento pelos seus serviços no Manchester City.

"Tal como aconteceu com Vincent, a estátua de David servirá como uma lembrança duradoura dos momentos maravilhosos que ele nos deu, não apenas como um jogador de futebol incrível, mas como um embaixador inspirador que representou este clube com grande dignidade em todos os momentos", acrescenta.

Ambas as esculturas serão apresentadas em 2021.

David Silva será ainda imortalizado através de uma placa no campo da City Football Academy a recordar o seu contributo para a goleada de 6-1 sobre o arquirrival Manchester United em 2011. O espanhol receberá uma cópia da placa.

Os citizens consideram o espanhol David Silva como "um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube, tendo sido parte integrante na afirmação e consolidação do Manchester City como um dos clubes mais proeminentes da Europa".

No sábado, ao fazer a sua última aparição pelo Manchester City na derrota com o Lyon (3-1) para a Liga dos Campeões, David Silva tornou-se no primeiro jogador desde Paul Power, há 34 anos, a entrar no 'top 10' da lista de atletas com mais jogos.

As suas 70 participações nas competições europeias são um recorde do clube.