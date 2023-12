David Wheater admite vício: «Gasto o dinheiro todo em bonecos de wrestling»

David Wheater, de 36 anos, é um antigo defesa que se destacou ao serviço de Middlesbrough e Bolton. Esteve aos microfones do podcast 'Under The Cosh' e revelou como tem lidado com um vício muito peculiar e que já lhe causou transtornos familiares.

"Nunca me meti em apostas, grandes carros ou noitadas. Mas gasto todo o meu dinheiro em bonecos de wrestling. Estou a construir uma casa e a minha mulher já me perguntou várias vezes onde vou colocar tantos bonecos. Já lhe disse que vou ter uma sala só para eles, mas ela não deixa", iniciou.

"Não tenho vergonha de assumir que gosto de brincar com bonecos do wrestling. Ela já me filmou várias vezes sentado no chão a simular combates, mas não tenho vergonha. É uma coisa que me acalma. Sei que me devia conter nos gastos, mas não consigo resistir a um boneco novo", rematou.