Davinson Sánchez: «Queiroz e Mourinho são muito similares»

Orientado por dois treinadores portugueses - José Mourinho no Tottenham e Carlos Queiroz na seleção colombiana - Davinson Sánchez assumiu esta semana que os dois técnicos lusos são bastante parecidos nas suas formas de trabalhar. Uma declaração que surge após somente uma semana de trabalho com Mourinho nos spurs, período no qual o conjunto londrino venceu os dois jogos que disputou.





"Queiroz e José Mourinho são muito similares, pois ambos são muito próximos dos jogadores", declarou o defesa, que foi titular tanto diante do West Ham como do Olympiacos.