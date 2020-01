DC United tem um alvo definido para 2021 - Mesut Özil

É uma contratação ambiciosa e, por isso, está a ser tratada com pinças por parte do DC United, da Major League Soccer.

O emblema norte-americano, que recentemente ‘perdeu’ Wayne Rooney para o Derby County, do Championship, está tentado a avançar para a contratação do internacional alemão Mesut Özil, atualmente ao serviço do Arsenal.

A formação da MLS tem um espaço livre para um ‘designated player’ e acredita que conseguirá convencer o jogador do Arsenal a rumar aos Estados Unidos. Um acordo que apenas se efetivaria em janeiro de 2021.

O médio germânico ganhou novo fôlego na formação londrina com a chegada do treinador espanhol Mikel Arteta e, por isso, voltou a ter prazer em jogar na Premier Leage, depois de uma fase de tremendo apagamento.

Dono de um ordenado milionário, Özil apenas equaciona uma possível saída quando estiver nos últimos seis meses de contrato. Será então nessa altura que o DC United poderá ‘atacar’ o jogador.