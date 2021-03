De Bruyne e a discussão com Mourinho que o fez deixar o Chelsea: «Só falei com ele duas vezes»

Kevin de Bruyne não tem José Mourinho da lista dos seus melhores amigos. O treinador do Tottenham e o agora médio do Manchester City coincidiram no Chelsea, mas o jogador diz que o português não lhe deu oportunidades e que por isso acabou por sair em 2013 para o Wolfsburgo. Dois anos mais tarde assinou pelos citizens e é hoje um dos melhores jogadores do Mundo.





O belga contou agora que teve uma discussão com Mourinho que precipitou a sua saída. "Diziam tanta coisa na imprensa sobre a minha relação com o Mourinho... a verdade é que só falei com ele duas vezes. O plano sempre foi sair emprestado", referiu o médio."O Mourinho chamou-me ao seu gabinete em dezembro e provavelmente esse foi o segundo grande momento que mudou a minha vida. Ele tinha vários papeis em cima da mesa e disse: 'uma assistência, zero golos e 10 recuperações'. Demorei um minuto a perceber o que estava a acontecer. Depois começou a ler as estatísticas do Willian, do Oscar, do Mata e do Schürrle. Cinco golos, 10 assistências...", recorda o jogador."Ele estava à espera que eu respondesse e eu disse-lhe que alguns daqueles jogadores disputaram 15 ou 20 jogos. Eu tinha estado em apenas três. 'É diferente, não?'", explicou De Bruyne, acrescentando que a situação foi "estranha". "Fui completamente honesto. Disse-lhe que sentia que o Chelsea não me queria ali e que queria jogar futebol. Preferia que me vendessem. Decidi sair porque não tinha a mínima possibilidade naquele momento. Não tive mais oportunidades e para mim a melhor decisão foi sair e ir para um sítio onde pudesse começar de novo."De Bruyne mostra-se feliz por as coisas terem acabado por lhe correr bem. "Esperava que fosse assim? Não porque estava no início da minha carreira, mas nunca tive a oportunidade de mostrar as minhas qualidades como futebolista. Não podia pensar que cinco anos depois jogava no City, disputava Mundiais... É maravilhoso."