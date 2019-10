De Gea admite: «É o momento mais difícil desde que aqui cheguei»

O Manchester United somou, este domingo, a quarta derrota na Premier League ao, na deslocação ao Newcastle, em jogo da 8.ª jornada da Premier League.No final do encontro, David De Gea, guarda-redes espanhol dos red devils, demonstrou-se desiludido com o resultado "inaceitável" obtido em St. James Park, adiantando que a equipa de Manchester não criou "nenhuma oportunidade" de perigo."Não criámos nenhuma oportunidade. Defendemos bem apenas. A equipa precisa de melhor e evoluir. Temos vários jogadores lesionados, mas isso não pode ser desculpa. Nós somos o Manchester United, precisamos de continuar a trabalhar no duro, lutar e ganhar jogos", afirmou o guardião espanhol, em declarações à sSky Sports.Relativamente aos aspetos que a equipa orientada por Ole Solskjäer precisa de melhorar, De Gea não facilitou e apontou: "Todos. Temos muitos aspetos para melhorar. Não sei o que dizer. É um momento duro para todos nós. É o momento mais difícil desde que aqui cheguei. Eu não sei porquê, nem o que está a acontecer. Sofremos um golo de canto, isso não pode acontecer. É inaceitável", finalizou.Atualmente, o Manchester United ocupa a 12.ª posição, com apenas 9 pontos, dois mais que o Everton, de Marco Silva, a primeira equipa na zona de despromoção.