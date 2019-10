De Gea e Pogba falham clássico com o Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer disse esta quarta-feira que o guarda-redes David De Gea e o médio Paul Pogba, ambos lesionados, vão falhar a receção do Manchester United ao Liverpool, a contar para a 9ª jornada da Premier League. Em entrevista à Sky Sports, o técnico dos red devils confirmou a ausência dos dois jogadores para defrontar o atual líder do campeonato no domingo.





De Gea sofreu uma lesão muscular pela Espanha no empate (1-1) de terça-feira na Suécia e teve de ser substituído por Kepa ao minuto 60. Já Pogba, que havia falhado os últimos dois jogos do United, aproveitou os duelos das seleções para viajar até ao Dubai e acelerar a recuperação da lesão no tornozelo, mas ainda não está apto e falha aquele que é considerado o maior clássico de Inglaterra.Sobre De Gea, o treinador norueguês admitiu que o guardião de 28 anos "precisa de uma avaliação" e garantiu que "ficará de fora" do jogo com o Liverpool. Quanto a Pogba, lamentou que o francês ainda não esteja recuperado. "Paul sofreu uma lesão, voltou, trabalhou muito e jogou alguns jogos, talvez até tivesse ultrapassado a barreira da dor... Espero que não demore muito a regressar, mas não vai estar no próximo jogo", disse Solskjaer.