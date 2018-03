Continuar a ler

Recorde-se o David De Gea tem atualmente contrato até junho de 2019. O Manchester United, orientado por José Mourinho, também quer ter uma palavra a dizer e, segundo a imprensa britânica, está disposto a fazer de De Gea o guarda-redes mais bem pago do Mundo , tendo oferecido um contrato em que o guardião espanhol ficaria a auferir qualquer coisa como 285 mil euros por semana.Recorde-se o David De Gea tem atualmente contrato até junho de 2019.

PSG e Real Madrid parecem dispostos a dividir protagonismo no próximo verão. E enquanto a 'novela' Neymar continua a dar que falar com os dois clubes a puxar a corda para o seu lado - o presidente do PSG garante que o internacional brasileiro não sai; já o líder merengue, Florentino Pérez, faz de tudo para ver o brasileiro reforçar o plantel às ordens de Zidane - há agora um outro jogador a ser disputado pelos dois emblemas: David De Gea.Segundo o 'Téléfoot', o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, tem no guarda-redes do Manchester United um dos seus 'alvos' para reforçar a temporada 2018/2019. No entanto, David De Gea também é pretendido pelo Real Madrid para o próxima época. Aliás, não é de agora o interesse do clube espanhol no guarda-redes dos red devils, que em 2015 até chegou a ser anunciado como reforço merengue, no entanto a transferência falhou devido a um problema com a entrega de documentos que não chegaram a tempo à liga espanhola.