De Gea passa a ser o segundo futebolista espanhol mais bem pago do Mundo

David de Geacom o Manchester United e tornou-se no jogador mais bem pago no plantel do Manchester United. O guarda-redes vai passar a receber 15 milhões de euros limpos por época - que chegam aos 20 milhões em bónus, segundo revela a imprensa inglesa -, o que o coloca desde logo no segundo lugar na lista dos futebolistas espanhóis com o melhor salário em todo o Mundo.À frente de De Gea está apenas Andrés Iniesta, que segundo a 'Marca' - que cita a revista Forbes -, aufere 30 milhões de euros por temporada, em salário e bónus, ao serviço dos japoneses do Vissel Kobe.Aliás, o contrato assinado pelo ex-jogador do Barcelona em 2018 deixa-o no quarto lugar no ranking dos mais bem pagos, atrás de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.