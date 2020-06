De "nasceu para liderar" a "foi o seu pior jogo": exibição de Bruno Fernandes divide ingleses

O Manchester United teve de puxar pelos galões para conseguir eliminar o último classificado da Premier League dos quartos-de-final da Taça de Inglaterra. Apesar das oito alterações promovidas por Ole Gunnar Solskjäer relativamente ao onze lançado na última jornada do campeonato inglês, seria de se esperar um jogo relativamente tranquilo para os homens de Manchester. Contudo, tal não aconteceu.





Diogo Dalot juntou-se a Bruno Fernandes no onze, mas não realizou uma boa partida, tendo sido substituído aos 63 minutos da partida por Brandon Williams na lateral-direita da defesa dos red devils. Já o ex-Sporting manteve-se em campo até ao apito final, mas sem uma exibição de encher o olho, tendo divido os meios de comunicação ingleses na apreciação à sua exibição.Veja aqui algumas das apreciações às exibições dos dois jogadores portugueses diante do Norwich.Bruno Fernandes - "Deu seguimento à exibição que tinha feito para a Premier League. O português sabe mesmo como fazer as coisas. Mais uma aula de classe no meio do parque."Diogo Dalot - "Inconvenientemente o Norwich sentiu-se mais confortável a jogar no seu lado do campo. Esteve apagado do jogo."Bruno Fernandes - "Sem dúvida alguma foi o seu pior jogo pelo clube. Teve uma boa ocasião no início da 2.ª parte e pormenores individuais, mas quase nenhuma bola lhe saía bem."Diogo Dalot - "Já não jogava desde 5 de março e nunca conseguiu sacudir a ferrugem. Esteve pobre no capítulo do passe, apesar de alguns bons posicionamentos."Bruno Fernandes - "O problema do Manchester United é que, para além dos passes verticais de Bruno Fernandes, não conseguiu utilizar a posse de bola de forma sábia."Bruno Fernandes - "Nasceu para liderar. Está no clube há cerca de cinco minutos, mas parece que Bruno Fernandes já está em Old Trafford há anos, pela forma como lidera a equipa. Nunca tem medo de comandar as tropas, puxar por alguém ou até mesmo aconselhar um colega de equipa sobre como pode melhorar o seu jogo."Bruno Fernandes - "Obviamente o jogador mais talentoso que marcou presença no onze inicial. Não foi o seu melhor jogo, mas ainda assim conseguiu criar chances de perigo."