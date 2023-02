Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

De Paços de Ferreira a Liverpool com orgulho e humildade: a ligação especial entre Vasco Seabra e Diogo Jota Treinador conversa com Record sobre reencontro com jogador em Inglaterra





• Foto: Instagram Vasco Seabra