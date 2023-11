De promessa do futebol a ladrão e presidiário: «Se juntasse a nutrição ao meu talento, era o Haaland»

A célebre expressão 'passou ao lado de uma grande carreira' assenta de que nem uma luva em Nile Ranger. Hoje com 32 anos, desempregado depois de ter deixado o Boreham Wood, da National League (equivalente à 5.ª divisão) no verão de 2022, o avançado foi um promissor futebolista do Newcastle, um 'puto maravilha' que em 2009, aos 18 anos, se estreou na equipa principal dos magpies. Uma série de más decisões - incluindo duas passagens pela prisão - afastaram-no da elite do futebol, mas hoje, fazendo uma retrospetiva, não tem dúvidas que podia ter sido tão bom como... Erling Haaland."A minha vida dava um filme. Porque é real e interessante", contou o avançado ao portal 'The Athletic'. "Há jogadores que vêm ter comigo e perguntam: 'Que aconteceu? Que se passa contigo? Com o teu talento, que andas a fazer?' Fiz a cama e agora tenho de me deitar nela. Sinto-me frustrado. Sei o que posso fazer, mas é mais profundo do que isso, porque tive tantas oportunidades. Mas não aceitei os conselhos que me deram."Nile Ranger não deixa de pensar no que poderia ter feito de diferente: "Devia estar pelo menos no Championship [2.ª Divisão]. Não devia ter problemas, mas não ouvi ninguém... Se tivesse juntado a nutrição com o meu jogo e um bom comportamento, seria o Haaland. Mas não queria ouvir, achava que sabia tudo."Na Premier League chegou a ganhar cerca de 11.500 euros por semana ao serviço do Newcastle, onde participou em 26 encontros pela equipa principal. Mas enveredou por caminhos pouco condizentes com uma carreira de alto nível, que incluiu agressão, embriaguez e desordem, roubo na rua, uma multa da federação por um tweet homofóbico em 2012, danos criminais, conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro. Foi também acusado de violação, acabando por ser considerado inocente, num julgamento realizado em 2014.No Southampton não chegou a assinar um contrato profissional por ter roubado uma grande quantidade de equipamentos e foi colocado fora do clube. Mas foi nos tempo do Newcastle que se viciou no jogo."Fazia coisas loucas, era mau. O presidente do clube [do Newcastle] tentou ajudar-me, para que parasse de ir a casinos. Ia ao casino todos os dias e acabei por ficar 'agarrado'. Um dia o Derek Llambias [diretor desportivo à altura] telefonou-me e disse 'temos de ter uma reunião'. Disse-me 'vamos tirar este assunto das tuas mãos. Sabemos que frequentas casinos todos os dias. Estás banido de todos eles porque somos os donos. Um dia vais agradecer.' Eu pedia dinheiro emprestado a toda a gente. Um dia a minha irmã e a minha mãe disseram-me 'gastaste 32 mil libras (cerca de 36 mil euros) em dois meses'. Foi aí que algo me atingiu. A minha mãe disse que tinha de parar", recordou.A mãe acabou mesmo por intervir. "Tenho uma personalidade dada ao vício. Tornei-me dependente, aquele sentimento de ganhar podia ser absurda, a adrenalina era de loucos. Graças a Deus a minha mãe confiscava-me o dinheiro, ela tratava de tudo."Mas o jogo não foi o único problema do avançado. Em 2007 foi sentenciado a 11 meses de detenção num centro juvenil, por participar num assalto na rua, em Londres, e em 2017 foi preso por 8 meses (cumpriu apenas 10 semanas) por se envolver numa fraude bancária online quando jogava no Blackpool. "Algumas coisas não deviam ter acontecido. Quando era mais novo, os roubos, não queria que ninguém se magoasse, apenas seguia os outros. A prisão foi horrível, estava 23 horas na cela, era chocante. Conhecia muita gente lá, mas a cadeia não é para mim, não fui feito para a prisão. Tens tanto tempo para pensar... Eu não devia ter sido preso, o juiz não quis ouvir-me."Quando saiu, jogou em ligas inferiores, mas ainda hoje acredita que pode dar mais ao futebol. "As pessoas podem aprender comigo. Joguei em todas as ligas, joguei a um nível alto, estive lá, posso ajudar miúdos. Não é o fim para mim. Adoro futebol, mas há mais na vida além do jogo em si. Eu não vivia como um futebolista, comia doces e coisas assim. Nunca bebi nem saía antes dos jogos, mas ficava acordado até muito tarde a jogar FIFA com os meus amigos. Pensei que conseguia, era uma mentalidade de merda porque é preciso dormir. Os arrependimentos que tenho são em relação ao meu comportamento."