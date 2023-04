Dean Smith é o novo treinador de Ricardo Pereira no Leicester

O Leicester City anunciou esta segunda-feira a contratação de Dean Smith, que será o treinador dos foxes, apenas até ao final da temporada. O técnico inglês, de 52 anos, estava sem clube depois de deixar o Norwich, em dezembro, e será agora o líder da equipa do português Ricardo Pereira, sucedendo no cargo a Brendan Rodgers."Estou muito feliz por ter a oportunidade de liderar a equipa nestas últimas semanas da temporada. O desafio que temos pela frente é claro, mas é algo que eu e minha equipa técnica já experimentámos antes e, com a qualidade desta equipa e com o número de jogos restantes, é perfeitamente alcançável", frisou Smith.O Leicester ocupa o 19º e penúltimo lugar da Premier League, com 25 pontos em 30 jornadas, a dois do primeiro posto fora da zona vermelha.