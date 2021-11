Dean Smith é o novo treinador do Norwich

O técnico Dean Smith, que passou as últimas quatro temporadas no Aston Villa, é o novo treinador do Norwich, sucedendo ao alemão Daniel Farke, anunciou esta segunda-feira o atual último classificado da Liga inglesa.

Smith, de 50 anos, abandonou em 7 de novembro o Aston Villa, depois de sofrer a quinta derrota seguida com a formação de Birmingham, no mesmo fim de semana em que Farke deixou o Norwich, apesar do primeiro triunfo da época na Premier League (2-1 no campo do Brentford).

"Os últimos sete dias foram um turbilhão, mas estou muito feliz por estar de volta e trabalhar pelo Norwich City na 'Premier League'. É muito bom voltar imediatamente a um clube que está determinado a melhorar", afirmou Dean Smith, em declarações divulgadas pelos 'Canaries'.

Além do Aston Villa, o técnico inglês, antigo defesa-central, passou por Brentford e Walsall.

Após 11 jornadas, o Norwich, que regressou esta temporada ao principal escalão, segue no último lugar da Liga inglesa, com cinco pontos, em igualdade com o Newcastle, que ainda não venceu qualquer partida, e a cinco dos lugares de manutenção.