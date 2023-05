'Deapool' quer levar plantel do Wrexham… para o cinema

Jogadores de futebol em filmes de Hollywood? Não é a mistura mais habitual, mais estranho parece se estes jogadores foram da 5.ª divisão inglesa e nem contrato profissional garantido têm. Mas essa pode bem ser a realidade de Paul Mullin, goleador do clube galês, e da estrela da baliza, Ben Foster: a dupla pode vir a ter uns segundos de fama no grande ecrã no próximo filme da saga 'Deadpool'. Ryan Reynolds, protagonista e também co-proprietário do Wrexham, já mostrou intenções disso e fontes próximas do ator confirmam-no."Ficava surpreendido se não acontecesse", disse Humphrey Ker, ator e também executivo do clube galês, revelado pelo jornal inglês 'The Sun'.Shawn Levy, que realiza o terceiro filme da franquia 'Deadpool', considerou mesmo que Reynolds é tão "obcecado pelo Wrexham" que não tem tempo de trabalhar no mais recente filme."A sua obsessão pelo Wrexham e, a propósito, a obsessão de Reynolds por todo o País de Gales está a tornar-se problemática. Estou a tentar preparar-nos para filmar e ele está distraído com a equipa de futebol", contou.A aventura de Ryan Reynolds e Rob McElhenney no País de Gales tem dado frutos.e garantiu o acesso às divisões profissionais na próxima temporada... que até levou os craques a Las Vegas com tudo pago.