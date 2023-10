Declan Rice recorda transferência para o Arsenal: «Tinha de fazer dois telefonemas...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Declan Rice, de 24 anos, é um homem especial. Dentro de campo é um verdadeiro fora de série, o que o levou a uma ytransferência milionária do West Ham para o Arsenal (130M€), e fora do relvado sempre manteve uma classe e cavalheirismo que muitas vezes faz falta no futebol moderno.

Em entrevista à imprensa inglesa, o craque nascido em Kingston-upon-Thames recordou a ansiedade que sentiu quando estava prestes a assinar pelos gunners de Londres. E tudo porque não queria falhar com duas pessoas - David Moyes e Mark Noble.

"Telefonei ao David Moyes e tivemos uma grande conversa. Senti que lhe devia isso. Tinha de falar com ele, porque o respeito muito. E também falei com o 'Nobes'... E foi difícil, porque ele é o senhor West Ham. Mas ele estava a torcer por mim", revelou.

"Fiquei muito feliz, porque queria muito dar o passo seguinte, elevar o meu futebol e competir na Liga dos Campeões esta temporada. E recebi também muitas mensagens dos companheiros de equipas nos nossos grupos de Whatsapp. Fiquei muito surpreendido", explicou depois.

"Somos muito unidos e falo com eles diversas vezes. Antes do primeiro jogo da temporada mandei mensagem ao treinador a desejar toda a sorte do mundo. E ele respondeu. Fique muito contente", rematou.