Defesa do Boro recebe 'patada' no olho e nem houve penálti: «A um milímetro do globo ocular»

Dael Fry, central do Middlesbrough, sofreu uma arrepiante lesão no olho direito durante o jogo em casa com o Blackburn. Quando ia cabecear a bola Fry foi atingido pelos pitons da bota de um adversário na cara. O árbitro não assinalou o penálti, o jogo prosseguiu e o jogador ficou deitado no chão, com a cara cheia de sangue.



"O médico disse-nos que foi a um milímetro do globo ocular. Foi colocada em causa a vida do nosso jogador", contatou Neil Warnock, treinador do 'Boro'. "Fazemos figas para que seja apenas um problema na face."





"Depois deste incidente de ver a lesão do Dael, o resultado foi irrelevante", acrescentou o técnico após a derrota.