Defesa do Tottenham conta como escapou à delinquência: das drogas aos amigos que morreram

Davinson Sánchez, defesa colombiano do Tottenham, cresceu num bairro difícil, onde a deliquência era o destino mais provável para os jovens. Mas o jogador nunca escolheu aquilo que, em declarações ao jornal 'The Sun', diz ser "o caminho mais fácil".





"Vi muitas coisas más, como drogas e gente a roubar. Tive amigos que seguiram o caminho fácil e alguns deles estão mortos ou na prisão, porque envolveram-se em coisas más", conta Sánchez, de 24 anos.O defesa recorda que teve a ajuda dos pais. "Seguir o caminho mais fácil nunca foi uma opção para mim", explica, lembrando que a família passava por necessidades económicas. "O meu pai levava-me aos treinos, mas às vezes era difícil porque ele também tinha de colocar comida sobre a mesa. Treinava todos os dias, depois da escola, e tinha de apanhar três autocarros para regressar a casa. Depois fazia os trabalhos de casa e adormecia."Os bilhetes do autocarro eram caros, por isso Davinson passou a ir sozinho. "Um dia, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, disse aos meus pais 'isto está a dar cabo das nossas poupanças. Sei onde param os autocarro e já tenho idade suficiente para viajar sozinho'", conta o defesa.O jogador esteve com um pé no Barcelona, mas acabou por rumar ao Ajax. Foi da Holanda que viajou, depois, para o Tottenham.