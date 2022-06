Defesa inglês faz contas aos milhões que perdeu ao recusar camisola de Maradona no Mundial'86

"Obviamente foi um jogo complicado, por causa da 'mão de Deus'. Decorreram cinco minutos entre um golo evidente com a mão e outro que toda a gente considera ser o melhor de sempre num Mundial", recorda Fenwick num livro intitulado 'A história da camisola dos 7 milhões', publicado esta semana.



"Ficámos em choque. Vejam as imagens do segundo golo, estávamos por todo lado, ainda a cambalear. O Maradona veio ter comigo no final do jogo para trocarmos as camisolas, mas eu estava muito irritado e desmoralizado. Estávamos fora do Mundial por causa de um golo marcado com mão", prosseguiu.



Foi o companheiro de equipa, Steve Hodge, que acabou por ficar com a camisola. "O Hodgie dizia que não a ia vender. Foi o momento mais controverso da história do futebol... Gostaria de ter beneficiado, mas coloco o meu país e o futebol antes de qualquer benefício pessoal."







