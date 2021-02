Paul Walsh, antigo futebolista inglês com passagens por clubes como Liverpool, Tottenham e Manchester City, está a passar por uma espécie de rendenção, depois de anos a abusar do álcool. Em declarações ao 'Daily Mail', o ex-avançado, de 58 anos, conta alguns episódios por que passou e pede desculpas a algumas pessoas.





"Quero pedir desculpas ao Terry Venables [antigo treinador do Tottenham]. Eu já devia ter dito isto há muitos anos, mas eu não estava bem. Não estava bem da cabeça, detestava a minha vida, detestava-me a mim próprio", começou por explicar."O meu comportamento no Tottenham com o Terry foi pouco profissional, uma desgraça, uma anedota. Deixei o Liverpool como um bêbado e cheguei ao Tottenham como um bêbado. Peço desculpa", acrescentou.Paul Walsh deixou de beber há cinco anos e ainda hoje frequenta diariamente reuniões dos Alcoólicos Anónimos. Conta que não soube lidar bem com a sua vida pós-futebol. "Eu culpava toda a gente, menos a mim mesmo. Tinha medo quando estava no futebol e continuei a ter medo depois de o deixar. O futebol requer força mental, caso contrário ele mata-te. Podia superar o medo no jogo, com força mental, mas não o conseguia fora do campo."