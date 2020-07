Dejan Lovren está de saída de Anfield e Zenit é o principal interessado

Parece ser o fim da linha para Dejan Lovren no Liverpool. O implacável central croata, de 31 anos, tem a concorrência de Joe Gomez e Joel Matip para o posto ao lado do inquestionável Virgil van Dijk, e deverá mesmo aproveitar o mercado de transferências para rumar a um emblema que lhe garanta mais minutos de jogo.

O Zenit de São Petersburgo parece ser o clube que está na 'pole position' pelo concurso de defesa, sendo certo que existem emblemas da Premier League atentos ao desenrolar do processo.

No caso do emblema russo, o interesse em Lovren prende-se com o facto de Branislav Ivanovic, outro central de raça, estar de saída e ser necessário um substituto à altura em termos de qualidade técnica e, inevitavelmente, liderança.