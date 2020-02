Dele Alli arrisca suspensão por causa de piada sobre o coronavírus

Depois de Bernardo Silva, agora é Dele Alli quem corre o risco de ser alvo de uma punição por causa de uma publicação nas redes sociais. Em causa está um vídeo partilhado pelo jogador do Tottenham em tom irónico a propósito do coronavírus, algo que segundo o 'Daily Mail' terá levado mesmo a FA a abrir uma investigação para determinar se a situação justifica a aplicação de uma suspensão.De acordo com o referido jornal, e ainda sem saber o resultado do inquérito federativo, a primeira consequência para o médio será uma reprimenda do Tottenham, que irá chamar o jogador à atenção na quarta-feira, isto depois de o próprio já se ter retratado e pedido desculpa num vídeo partilhado publicamente.Depois a 'bola' passará para o lado da FA, que terá de decidir se entende a publicação como algo racista ou ofensivo, mas também determinar se a mesma foi feita num âmbito privado ou num perfil público. Neste sentido, refira-se, de notar que o vídeo foi partilhado na conta privada de Snapchat do jogador, tendo apenas vindo a público quando alguém a 'libertou' e colocou à disposição do 'Daily Mail'.Lembre-se que Bernardo Silva esta temporada foi suspenso por uma partida e multado em 50 mil libras (58 mil euros) devido a uma publicação em jeito de brincadeira para o com o seu amigo Benjamin Mendy, que foi entendida pela FA como um conteúdo de índole racista.