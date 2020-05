Dele Alli assaltado em casa: craque do Tottenham com faca apontada e ferimentos na face

Dele Alli viveu um verdadeiro pesadelo durante a madrugada desta quarta-feira. De acordo com as informações avançadas pelo 'Daily Mail', a moradia em Londres do extremo do Tottenham foi assaltada, tendo sido apontada uma faca ao extremo do Tottenham, que envolveu-se em confrontos com os agressores nos quais resultaram "pequenos ferimentos na face" do jogador.

Em declarações ao jornal inglês, o porta-voz da polícia disse que o ataque à casa do futebolista foi organizado por dois homens, que conseguiram escapar com objetos de altíssimo valor que pertenciam ao atleta dos spurs.





As imagens do roubo, captadas pelas câmaras de segurança instaladas no imóvel, estão agora na posse da polícia, que se encontra a analisar o caso.