Dele Alli bebeu, deitou-se na praia e teve de ser levantado por seguranças

Dele Alli, jogador do Tottenham, teve de ser ajudado por dois seguranças durante as férias, num momento em que não se conseguia levantar, depois de ter estado a beber na companhia da namorada.Segundo o jornal 'The Sun', tudo aconteceu na ilha gregra de Mykonos. Dele Alli celebrava o 25.º aniversário da namorada Ruby Mae. Num dia de muito calor, com temperaturas a rondar os 33 graus, o jogador terá bebido e deitou-se numa espreguiçadeira na praia. Pouco depois, a namorada deu conta de que não conseguia acordá-lo e chamou amigos. Numa primeira fase, a situação foi vista com ligeireza e provocou sorrisos.No entanto, o jogador estava mesmo em dificuldades e Ruby viu-se obrigada a chamar dois seguranças para o levarem em braços até ao carro, seguindo depois para o hotel.Dele Alli, de 23 anos, cumpriu a sua quarta temporada no Tottenham, na qual somou 38 jogos e marcou sete golos.