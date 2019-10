Dele Alli e Lingard de fora dos encontros com a República Checa e Bulgária

Gareth Southgate, selecionador da Inglaterra, deu a conhecer, esta quinta-feira, a convocatória para o jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, frente à República Checa e Bulgária, nos dias 11 e 14 de outubro, respetivamente. Wan-Bissaka e Walker, laterais direitos de Manchester United e Manchester City, respetivamente, também não marcam presença nesta lista.Contudo, existem duas novidades nesta lista apresentada pela selecionador inglês: as ausências de Dele Alli e de Lingard. Os dois extremos, de Tottenham e Manchester United, respetivamente, não entram nas escolhas do treinador de 49 anos que, decidiu fazer cair as suas escolhas por duas estreias na seleção dos 'Três leões'. Fikayo Tomori e Tommy Abraham, ambos jogadores do Chelsea, são as duas novidades promovidas na convocatória de Southgate.Questionado sobre as alterações que dediciu provocar na chamada para a seleção inglesa, Southgate afirmou terem existido "algumas dificuldades em tomas decisões", fruto do "grupo forte, com muito jogadores em forma", que a Inglaterra atualmente tem.Guarda-redes: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton) e Nick Pope (Burnley)Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gómez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Fikayo Tomori (Chelsea) e Kieran Trippier (Atlético Madrid)Médios: Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham) e Harry Winks (Tottenham)Avançados: Tammy Abraham (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City) e Callum Wilson (Bournemouth).