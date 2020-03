Dele Alli ignora ordens do Tottenham e é apanhado de madrugada em discoteca

Num momento em que o campeonato inglês encontra-se suspenso, por tempo indeterminado, face ao novo coronavírus, existe quem ignore as ordens dos clubes e continue a levar a vida com normalidade, como, por exemplo, ir a discotecas. Dele Alli, extremo do Tottenham, de José Mourinho, é a mais recente prova disso.





De acordo com o ‘’, o internacional inglês esteve, na companhia da namorada, de Kyle Walker e Riyad Mahrez (Manchester City) e ainda de James Maddison e Ben Chilwell (Leicester City) na zona VIP da discoteca Tape, em Londres."É incrível como a primeira coisa que os jogadores fazem quando o futebol está interrompido é ir à discoteca", reportou uma testemunha, em declarações ao site inglês.Relembre-se que a Premier League está parada até ordem contrária, face ao novo coronavírus, que tem afetado milhares de pessoas por todo o Mundo.Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas e, de acordo com os dados avançados pela Direção Geral da Saúde, há mais 320 casos confirmados de infeção face ao dia anterior.