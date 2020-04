Dele Alli: «Ligo aos jovens da formação para saber se estão todos bem»

Dele Alli tem feito um pouco de tudo para passar o tempo durante esta quarentena. Depois de ter celebrado o aniversário sozinho e de forma bem humorada, o jogador do Tottenham de José Mourinho revelou que tem mantido o contacto com os jovens da formação.





"Enquanto jogador mais experiente, tenho falado com a malta jovem da formação para assegurar que estão todos bem", disse Dele Alli à 'Sky Sports'. "Até para mim é bom falar com outras pessoas e assegurar que não estou metido na minha 'bolha'. Nunca ninguém esteve numa situação destas anteriormente, é difícil para todos. Estamos no mesmo barco", conta o médio."Ficar em casa no teu aniversário não é a situação ideal, mas consegui brincar com isso da maneira que pude", lembrou o internacional inglês.