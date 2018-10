Dele Alli renova com o Tottenham até 2024

O internacional inglês Dele Alli, de 22 anos, renovou contrato com o Tottenham até 2024, anunciou esta terça-feira o clube quinto classificado na Liga inglesa."Estamos felizes de anunciar que Dele Alli assinou um novo contrato com o clube, que será válido até 2024", referiu o Tottenham na sua página oficial, lembrando que o médio chegou aos spurs ainda jovem.Dele Alli chegou em 2015 ao Tottenham, proveniente do MK Dons, da League One, o equivalente ao Campeonato de Portugal (terceira divisão), e logo na temporada de estreia esteve em 46 jogos e marcou 10 golos.Nessa época, o médio foi logo considerado o "jogador jovem" do ano na Premier League."Estou muito agradecido ao clube, tem sido fantástico para mim, têm-me ajudado a melhorar. Temos um grande treinador, um grande grupo de jogadores e não me consigo ver a crescer em outro lado", disse o jogador, em declarações na página do Tottenham.O Tottenham, treinado pelo argentino Mauricio Pochettino desde 2014/15, terminou as últimas três épocas sempre nos três primeiros lugares: terceiro em 2017/18, vice-campeão em 2016/17 e, novamente, terceiro em 2015/16.Na presente temporada, o conjunto londrino, que na segunda-feira perdeu por 1-0 na receção ao campeão em título Manchester City, segue no quinto lugar da Primeira Liga inglesa, a cinco pontos dos 'citizens' e do Liverpool.