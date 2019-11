Dele Alli revela jogo psicológico de Mourinho

A chegada de José Mourinho ao Tottenham foi analisada ao pormenor pela imprensa inglesa que, desde logo, referiu que o treinador português tinha falado com todos os jogadores individualmente e começaram as especulações sobre o que terá dito a cada um.Mourinho é bastante conhecido pelos seus jogos psicológicos e com Dele Alli entrou, basicamente, 'a matar', segundo revelou o jogador inglês, de 23 anos."És o Dele Alli ou o teu irmão", terá perguntado Mourinho ao avançado, numa forma de o 'picar' para voltar ao bom nível exibicional. Dele Alli confirmou isso mesmo, após o triunfo sobre o West Ham (3-2)."Ele brincou com isso. Mas há vários anos que ouço essa conversa, não é propriamente uma novidade para mim. Penso que tenho feito bons jogos esta época, apesar dos resultados. Penso que não tenho estado mal, mas vou trabalhar para melhorar e mostrar todo o meu potencial», afirmou, em declarações à BT Sport.