Demba Ba lembra o dia em que Mourinho travou a sua saída para o Arsenal

Demba Ba recordou em entrevista à revista 'FourFourTwo' um episódio que poderia ter mudado a sua carreira para sempre. Foi no final do período de transferências de verão de 2013/14, quando o Arsenal tentou a sua contratação junto do Chelsea. Tudo esteve bem encaminhado, até que José Mourinho interveio.





"Estive muito perto. Estava na minha casa em Paris, a gozar uma folga, e recebo uma chamada do Arsene Wenger, a perguntar-me se queria voltar a Londres para fazer exames médicos. Acordei às nove da manhã no dia do fecho do mercado, apanhei um comboio, fui até Londres, mas acabou por nunca acontecer. O Arsenal fez umas contratações nesse dia [Mesut Özil e Emiliano Viviano] e o Mourinho decidiu travar o negócio, já que não queria ajudar um dos rivais do Chelsea a ficar mais forte", lembrou o senegalês, em declarações à 'FourFourTwo'.A aposta de Mourinho não só não ajudou o Arsenal, como também permitiu Chelsea atingir alguns resultados importantes, como por exemplo as meias-finais da Champions de 2013/14. Algo conseguido com um golo salvador precisamente marcado por Demba Ba diante do Paris SG."Lembrar-me da minha infância em Paris, a viver na pobreza, e depois marcar o golo que colocou o Chelsea nas meias-finais da Champions foi um grande feito. Tive de encontrar uma forma de encarar a ausência de jogos a titular. Perto do final da temporada decidi parar de me queixar, trabalhar duro até ao fim e depois seguir em frente. Quando assumi essa postura comecei a jogar e a marcar mais. Lembro-me de ter uma conversa pouco depois do final da época com o Mourinho, onde ele me pediu para ficar mais um ano. Mas eu já tinha tomado a minha decisão", lembrou o dianteiro, que dos blues rumou ao Besiktas.