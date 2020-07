«Demonstrou classe»: ingleses analisam última exibição de Bruno Fernandes na Premier League

Bruno Fernandes realizou, este domingo, o último jogo esta temporada na Premier League no triunfo (0-2) do Manchester United na visita ao reduto do Leicester na última jornada da prova, num encontro em que o português voltou a ser fundamental ao apontar mais um golo na sua conta pessoal.





O golo de Bruno Fernandes que abriu o caminho da Champions ao Man. United

À passagem do minuto 71 - momento em que a partida encontrava-se empatada (0-0) -, o médio português isolou Anthony Martial na frente de Schmeichel e viu o francês ser completamente abalroado pela defesa adversária. Martin Atkinson não teve dúvidas e apontou para a marca dos 'onze' metros. No momento de converter, o camisola '18' dos red devils não tremeu e colocou o Manchester United na frente do marcador, golo extremamente fundamental para garantir o 3.º lugar na tabela classificativa. Foi o 25.º golo do português esta temporada, entre United e Sporting. "Teve um remate em vólei, à meia altura, que acabou por ser bem anulado por fora-de-jogo. Esteve novamente tranquilo na partida até ao momento em que se soltou com Anthony Martial. Marcou o 6.º penálti esta temporada."