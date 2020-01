Dérbi Everton-Liverpool feminino disputa-se em Goodison Park

A equipa feminina do Everton vai receber o Liverpool no relvado de Goodison Park, naquele que vai ser o primeiro dérbi feminino no estádio da formação toffee. Depois de em novembro a direção do Liverpool ter decidido que a receção ao Everton deveria acontecer em Anfield, chegou a altura de ‘dar o troco’ da melhor maneira.

Nesse duelo em casa do Liverpool, o triunfo foi para o Everton, por 1-0 (golo de Lucy Graham), num jogo que contou com 23.500 pessoas nas bancadas.

"Estamos radiantes pela oportunidade de poder receber o Liverpool em Goodison Park. Um jogo como este tem uma história muito especial e por isso é excelente existir abertura para que o encontro seja realizado no nosso maior e mais emblemático palco", revelou Willie Kirk, treinador toffee.

Habitualmente, a equipa feminina do Everton alinha no Hall Park, em Walton, Liverpool.

Recorde-se que a Womens’s Super League inglesa é liderada pelo Arsenal, com 30 pontos em 11 jogos. O Everton segue no 5º posto, com 15 pontos, enquanto o Liverpool segue na última posição (12º) com 3 pontos.