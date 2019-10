Derby County aplica castigo exemplar aos dois futebolistas detidos por conduzir bêbedos

O Derby County, da Championship, quer que tom lawrence e Mason Bennett sejam castigados exemplarmente para cortar de vez com o mal das bebidas álcolicas.Na semana passada, os dois futebolistas foram detidos após um acidente de viação , em que acusaram estar sob o efeito do álcool.Horas antes do acidente, Mason Bennett foi filmado a beber e a vomitar na casa de banho de um pub.Agora o Derby County já castigou os futebolistas com uma multa no valor equivalente a seis semanas de salário. Além do dinheiro, Tom Lawrence e Mason Bennett foram 'condenados' a 80 horas de serviço comunitário, assim como a frequentar um curso de reabilitação e consciência sobre as consequências do cosumo de álcool.