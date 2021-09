Derby County de Rooney entra em insolvência e perde 12 pontos na secretaria

O Derby County, formação orientada por Wayne Rooney, declarou esta sexta-feira que vai entrar em administração judicial, por insolvência, o que resultou na perda de 12 pontos, como castigo da liga inglesa.





Statement from EFL - automatic 12-point deduction coming for Derby. pic.twitter.com/64a13LRgVG — Daniel Taylor (@DTathletic) September 17, 2021

Em comunicado, a direção associou as dificuldades económicas à Covid-19 e a falta de um investidor a curto prazo motivou a entrada do processo de insolvência do atual 16º classificado do Championship.O dono do Derby, Mel Morris, tem tentado proceder à venda do emblema inglês desde 2019 e já viu, em duas ocasiões, o negócio cair por terra.