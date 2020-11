Derby County procura treinador após despedir Cocu e criança de 9 anos candidata-se ao lugar

Um jovem adepto do Derby County, de nove anos, enviou uma carta ao presidente do clube, Mel Morris, a candidatar-se ao lugar de treinador.





Toby Hall, assim se chama a criança, explicou na carta quais os seus planos para o futuro do clube, depois do holandês Phillip Cocu ter sido demitido e Wayne Rooney ter assumido o cargo de treinador interino."Gostaria de me candidatar para ser o novo treinador. Jogo muito futebol e sou mesmo muito bom. Também jogo FIFA 21 em modo de treinador", refere Toby Hall na carta, mostrando também o seu sistema de jogo - um 1x3x3x2x1.Mas os planos de Toby para o clube também incluem outro membro da sua família: a avó. Segundo o pequeno adepto, a avó poderia lavar os equipamentos dos jogadores.Enquanto o sucessor de Phillip Cocu não é oficializado - John Terry e Eddie Howe são nomes apontados ao cargo - é Wayne Rooney que terá esse papel frente ao Bristol.