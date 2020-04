Dier acusado de conduta imprópria devido a incidente com adepto

Eric Dier foi acusado de conduta imprópria e vai ter de responder pelos seus atos registados no dia 4 de março, no final do jogo entre o Tottenham e o Norwich, em que invadiu a bancada para confrontar alguns adeptos que, alegadamente, estavam a insultar o seu irmão.





O ex-jogador do Sporting terá agora de preparar a defesa, e tem até ao dia 8 de maio para apresentar os seus argumentos e, desta forma, escapar a um castigo pesado. Recorde-se que logo no final do encontro José Mourinho condenou a ação do internacional inglês, mas confessou que se fosse consigo possivelmente "faria o mesmo".