Dier convence Mourinho e vai renovar contrato com o Tottenham

Eric Dier deverá renovar contrato com o Tottenham nas próximas semanas, segundo aponta esta terça-feira o jornal inglês 'Telegraph', isto depois de ter deixado indicações bastante positivas a José Mourinho nas últimas semanas.





Com contrato por mais uma temporada e meia (até final de 2020/21), o defesa de 25 anos tinha perdido espaço com Mauricio Pochettino, mas a chegada do técnico português devolveu-lhe a presença na equipa inicial e também deverá mesmo render a tal renovação contratual.