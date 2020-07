Dier: «Jogar na minha posição e com Mourinho foi muito importante quando decidi renovar»

Eric Dier renovou esta terça-feira contrato com o Tottenham por mais quatro anos. O jogador, ex-Sporting, revela que José Mourinho teve um papel fundamental para a decisão que tomou.





"É incrível para mim estar a jogar na posição que gosto e com José Mourinho aqui. Foram duas coisas muito importantes para mim quando tomei esta decisão de renovar", explicou ao site oficial do Tottenham.Para Dier, é como se acabasse de chegar a Londres."Sinto-me como se tivesse 20 anos e tivesse acabado de chegar. Acho que estou no início de uma nova jornada. Estou muito feliz por continuar no Tottenham neste novo capítulo e com o nosso treinador", concluiu.