Porque nem sempre o que parece... é. Na quinta-feira, quando foi anunciado como reforço do Everton, Lucas Digne foi alvo de gozo por parte dos adeptos do Liverpool, que ao verem a tatuagem do defesa esquerdo a ligaram logo ao cântico 'You'll Never Walk Alone', famoso entre os fãs reds. Ora, segundo o ex-Barcelona, a tatuagem nada tem a ver com futebol e, numa declaração bombástica, Digne até manda uma 'boca' aos rivais."A minha tatuagem não tem nada a ver com futebol. É apenas dedicada aos meus pais. Quando fui para a escola no primeiro dia, com três ou quatro anos, eles deram-me um colar com essa frase. Depois quando tinha 18 anos, já no Lille, decidi fazer a tatauagem. Talvez os adeptos do Liverpool estejam irritados, porque disse 'não' ao Liverpool duas vezes!", atirou o francês, de 25 anos, em declarações ao 'Liverpool Echo'.Digne, recorde-se, trocou o Barcelona pelo Everton neste defeso, numa transferência feita a troco de 20 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima