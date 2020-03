Diogo Dalot deixa mensagem: «Fiquem em casa, salvem vidas»

Diogo Dalot juntou-se ao coro de vozes que, nas últimas semanas, têm saído a público para deixar vários apelos à sociedade como um todo.





O lateral-direito do Manchester United publicou um vídeo nas redes sociais, no qual pediu aos adeptos para ficarem em casa e, dessa forma, ajudarem a salvar vidas, ao contribuirem para a não sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde inglês - NHS (National Health Service)."Vamos superar isto. Fiquem em casa, protejam o NHS e salvem vidas", disse o jogador dos 'red devils', juntando-se a um movimento ao qual aderiram também craques como Harry Kane e Mendy e clubes como o próprio Man. United ou o Man. City.