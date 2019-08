Diogo Dalot é o Usain Bolt do Manchester United: 36,43 km/h de velocidade máxima

Agastado com as críticas que por vezes é alvo, com alegações de que lhe falta de velocidade ao seu jogo, o avançado belga Romelu Lukaku decidiu defender-se e, através das redes sociais, revelou os dados dos testes de pré-temporada do Manchester United, onde mostra a velocidade máxima atingida pelos jogadores do plantel a 10 de julho. Lukaku não escondeu nada e 'gabou-se' de ser o segundo mais rápido do plantel, apenas atrás do português Diogo Dalot.Segundo os dados revelados pelo avançado belga - numa publicação que posteriormente apagaria -, Dalot atingiu 36,43 km/h de velocidade máxima nos testes realizados, sendo um dos três jogadores que registaram velocidades acima dos 36 km/h. No lado oposto da lista ficam Nemanja Matic (32,26), Juan Mata (31,79) e Luke Shaw (31,03).Diogo Dalot - 36,43 km/hRomelu Lukaku - 36,25Tahith Chong - 36Marcus Rashford - 35,71Daniel James - 35,53Chris Smalling - 35,28Ashley Young - 34,65Jesse Lingard - 34,38Anthony Martial - 34,24Phil Jones - 34,09Mason Greenwood - 34,02Aaron Wan-Bissaka - 33,91Victor Lindelof - 33,62Axel Tuanzebe - 33,55Angel Gomes - 33,52Paul Pogba - 33,41Eric Baily - 33,16Andreas Pereira - 32,9Marcos Rojo - 32,9James Garner - 32,69Scott McTominay - 32,51Nemanja Matic - 32,26Juan Mata - 31,79Luke Shaw - 31,03