Diogo Dalot: «Foi a minha primeira época, embora não tenha sido a que este clube merece»

Com o fim da época desportiva é hora de balanços e o internacional português do Manchester United Diogo Dalot já fez o seu."Foi a minha primeira época aqui, embora não tenha sido a temporada que este clube merece, estou grato pela forma como fui acolhido no Manchester United. No futuro devemos dar e mostrar mais do que esta temporada", escreveu o defesa no Twitter.Também Lindelöf recorreu às redes sociais para assumir a desilusão com a temporada dos red devils.No último jogo da época da Premier League, o Manchester United perdeu em casa frente ao despromovido Cardiff, por 2-0 , terminado no 6.º lugar da tabela classificativa e fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.