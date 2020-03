Diogo Dalot já vê Bruno Fernandes... na série 'Narcos'!

Acha que Diogo Dalot, Bruno Fernandes e a série 'Narcos' não podem estar juntos na mesma frase? Pois bem, é aí que se engana. Tudo porque o lateral direito do Manchester United brincou, através das redes sociais, com o novo 'look' do seu companheiro de equipa.





"Por favor, não! Acho que encontrámos um novo ator para 'Narcos'", escreveu o internacional sub-21, no Twitter, ao mesmo tempo que partilhava a imagem de Bruno Fernandes com um novo corte de barba.