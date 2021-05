Diogo Jota e as palavras de Jorge Mendes: «Vês como eu tinha razão?»

Diogo Jota enfatizou a importância de Jorge Mendes na progressão da sua carreira. "Um tio perguntou-me na altura o que estava eu a fazer [quando decidiu transferir-se para o Wolves], mas hoje em dia já me dá razão. Eu também não comprei totalmente a ideia quando Jorge Mendes, o meu agente, me falou dela pela primeira vez. Ele lá acabou por me convencer. Sabem o que me diz hoje em dia? ‘Vês como sempre tive razão?!’”, contou à ‘FourFourTwo’ o avançado, de 24 anos, que entretanto se transferiu para o Liverpool e conquistou um lugar na Seleção Nacional.