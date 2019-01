Diogo Jota e o hat-trick: «Era este tipo de jogos que via em miúdo e agora faço parte deles»

O hat-trick de Diogo Jota que deu a vitória ao Wolverhampton O hat-trick de Diogo Jota que deu a vitória ao Wolverhampton

A carregar o vídeo ...

Diogo Jota foi o herói daeste sábado, diante do Leicester, e não cabia em si de contente. "Era este tipo de jogos que via em miúdo e agora faço parte deles", constatou. O português, que, falou também do magistral passe de Rúben Neves, que esteve na origem do seu segundo golo."Num jogo destes, ainda mais quando se ganha, sentimo-nos os maiores homens do mundo", disse o jogador português, falando depois do passe do compatriota. "Nós trabalhamos estes lances nos treinos e sabemos que o Rúben Neves tem aptidão para estes passes longos. Acreditamos que a bola vai lá chegar, por isso corremos para dar aquele toque final."Os Wolves ganharam com um golo nos descontos e Jota garante que a equipa nunca deixou de acreditar. "As coisas no fim estavam complicadas, mas felizmente surgiu aquela oportunidade, que acabámos por aproveitar."