Diogo Jota estreia-se pelo Liverpool com goleada sobre o Lincoln na Taça da Liga inglesa

O Liverpool goleou esta quinta-feira (2-7) o Lincoln, equipa do terceiro escalão inglês de futebol, em jogo dos 16 avos-de-final da Taça da Liga inglesa, num encontro em que Diogo Jota estreou-se pela primeira vez com a camisola dos reds. O extremo português, ex-Wolverhampton, entrou aos 57 minutos da partida, para o lugar do jovem Harvey Elliott, de apenas 17 anos.





A formação campeã, orientada pelo alemão Jürgen Klopp, colocou-se desde muito cedo na frente do marcador, graças a um golo de Shaqiri, aos 9 minutos da partida. A vantagem aumentou passados apenas 9 minutos, pelos pés de Takumi Minamino - que fez um golo de belo efeito -, ele que viria a bisar mais à frente na partida, aos 46', fazendo o 0-4 no placard (Curtis Jones, aos 32' e 36', bisou pelo meio). Os últimos dois golos viriam a ser apontados por Marko Grujic (65') e Origi (89').O melhor que o Lincoln conseguiu fazer foi reduzir através de Tayo Edun (60') e Lewis Montsma (67').Este resultado permite à formação inglesa qualificar-se para os oitavos-de-final da Taça da Liga Inglesa, onde irá defrontar o Arsenal, equipa que eliminou o Leicester.