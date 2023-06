Diogo Jota faz balanço da época... e começa curso de treinador

Diogo Jota, jogador do Liverpool, tem 26 anos e ainda muitos e bons anos pela frente como futebolista profissional. Apesar disso, o internacional português é um homem que gosta de acautelar o futuro, como fica provado pela criação da equipa Diogo Jota eSports, e já está a tirar o curso de treinador.





View this post on Instagram A post shared by Diogo Jota (@diogoj_18)

Ao lado dos colegas de equipa Joel Matip e Fabinho, o português trabalhou com as equipas jovens do clube na Robbie Fowler Academy, naquele que é o primeiro passo de uma longa jornada. Isto porque para treinar na Premier League é necessário alcançar a Licença Pro, o último degrau de uma escadaria com quatro fases.E enquanto vai acautelando o futuro, Diogo Jota aproveitou também para encerrar a temporada 2022/23. Em jeito de balanço, o avançado escreveu no Instagram aquilo que lhe ficou da época: "Foi uma temporada muito complicada, especialmente para mim, devido a todas as lesões e pelo facto de não ter conseguido ajudar a equipa. Mas cá estamos, já de olhos postos na próxima época. Vemo-nos em breve reds!"